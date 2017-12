Incroyable Talent 2017 : Corinne, Soda Crew... la liste des finalistes !

Jeudi 7 décembre, M6 diffusait la dernière demi-finale d'Incroyable Talent 2017. On connaît donc l'identité de tous les finalistes qui se disputeront la victoire jeudi 14 décembre. Petit récap' !

Les premiers à se qualifier pour la finale hier soir étaient les membres du groupe de danse Soda Crew, qui a fait mouche avec sa prestation de danse hip-hop, sur le thème des années 50. "C'est un carton plein. Bravo, tout mon respect. J'adore les profs qui fédèrent. Ce sont des heures de travail. Le numéro était top. Vous êtes des merveilles et la nouvelle génération de danseurs", a notamment déclaré Kamel Ouali.

Zucaron a aussi marqué les membres du jury Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Ouali. Lors des auditions, la troupe a proposé un spectacle où elle mêlait danse et acrobatie, sur le thème de l'Afrique. Un show qui a poussé l'animateur David Ginola a utiliser le golden buzzer pour les propulser directement en finale.

Corinne, une participante handicapée à cause de sa sclérose en plaques, a aussi offert un beau moment au jury lors des auditions avec une chanson lyrique. "On a vécu un moment hors du temps, de paix, de joie. Vous nous montrez que la maladie, ça n'existe pas. La musique et l'amour font reculer tout ça", a déclaré Hélène à la candidate inscrite par son fils. Gilbert Rozon, écarté de l'émission avec les accusations de harcèlement et d'agressions sexuels, a aussi été conquis. Aussi l'a-t-il envoyé en finale avec son golden buzzer.

Ils rejoignent donc Florent et Justin (golden buzzer d'Eric Antoine), All in Dance Crew (golden buzzer de Kamel Ouali), Laura Laune (golden buzzer de Soprano), Moulla, Géométrie Variable, Marina Mazepa, Charlotte et Nicolas (golden buzzer d'Amir), Fabiola (golden buzzer de Hélène Ségara), Erwann, Farid Zitoun, Charlotte et Nicolas (golden buzzer d'Amir).