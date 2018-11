Incroyable talent 2018 : Manu et Louna n'ont pas eu à passer les auditions !

Lors des castings de La France a un incroyable talent sur M6, des artistes étrangers sont parfois recrutés directement par la production lorsque celle-ci estime que leur show vaut le détour. Il s'avère que certains participants français ont aussi eu ce privilège. C'est le cas de Manu et Louna dont le numéro a été très apprécié par les jurés dans l'épisode diffusé le 12 novembre sur M6.

Le père et sa fille de 10 ans ont chanté Bienvenue de Calogero face à Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine. Une prestation qui a touché le coeur du jury. "Louna, tout ce que tu es en train de vivre là, c'est tout ce que vit chacun d'entre nous sur scène. C'est-à-dire que tu arrives, tu es excitée et tout d'un coup la peur te submerge. Là, tu t'es pris comme ça ces caméras, cette lumière et tu as dépassé tout ça. Tu étais sur scène et tu as chanté sans craquer, tu as déjà en toi l'étoffe d'une grande", avait par exemple rassuré le magicien de la bande. Mais voilà, comme on l'apprend grâce à une interview du papa accordée à La Dépêche.fr, ils n'ont en réalité pas postulé pour participer à l'émission : "Nous avons été contactés par les producteurs de l'émission après qu'ils sont tombés sur une vidéo que nous avions postée sur YouTube."

Ils ont donc ainsi évité l'étape des sélections régionales. Manu confirme : "Effectivement, il y avait des auditions organisées sur Toulouse en février dernier que nous n'avons pas eu à faire. Nous avons été invités à venir fin août sur Paris pour tourner l'émission."

Certainement heureux de voir son duo qualifié pour la demi-finale de La France a un incroyable talent, Manu garde cependant la tête froide et le sens des priorités : "Que cette émission marche ou pas, la priorité reste les études. Le cursus scolaire et sa jeunesse sont sanctuarisés. La musique et le chant ne sont juste que des loisirs qu'elle fait avec passion."