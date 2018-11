Incroyable Talent 2018 : Un humoriste golden buzzé, Marianne James épicière !

Dans Incroyable Talent 2018 sur M6, Strauss Serpent, Uekusa, Dana Mussa et la troupe Oxygen sont les trois premiers candidats à avoir bénéficié du Golden Buzzer et à s'être qualifiés pour la grande finale de l'émission. Mardi 27 novembre, Hélène Ségara, Éric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy ont découvert de nouveaux talents. Résumé de cette nouvelle soirée.

Invictus Crew

Cette troupe de danse composée d'artistes âgés de 21 à 35 ans se présente en costumes de gladiateurs. Ils sont fans, évidemment, de danse mais aussi de cinéma. Leurs performances sont donc inspirées par le septième art et varient autour de différents thèmes. Sur scène, le crew se met rapidement le public dans la poche mais le jury n'est pas 100% emballé. Sugar Sammy ne souhaite pas les revoir plus loin dans la compétition, Éric Antoine hésite... Finalement, Invictus Crew récolte trois "oui".

Thibaut Rousseau

Thibaut est humoriste et a décidé de faire rire le jury et le public grâce à un sketch sur des imitations plus ou moins réussies mais toujours amenées avec un humour très charmant. Sous ses airs de loser assumé, Thibaut a réussi à embarquer les quatre jurés avec lui, même si Sugar Sammy aurait aimé voir une prestation plus travaillée... et moins désuète.

Loïc

Ce jeune homme de 22 ans est étudiant en médecine à Montpellier. Il a créé une association pour pouvoir chanter dans les hôpitaux, pour les enfants malades. Il espère que son association prendra de l'ampleur grâce à sa participation à l'émission. Dès que sa voix très aiguë retentit sur Not About Angels de Birdy, Marianne James est submergée par l'émotion... Hélène Ségara est elle aussi bouleversée. C'est un très joli moment !

Amine et Yassine

Ces jumeaux sont des surdoués du calcul mental. Sur scène, ils proposent un numéro de mathématiques ! On s'en doute, devant une prestation si inhabituelle, les jurés sont happés par le duo d'enfants. Les additions et les divisions rapides et (super) compliquées s'enchaînent et les deux frères excellent... Au final, ils récoltent trois "oui" ! Sugar Sammy n'est pas assez convaincu.

Alina

Alina (12 ans) vient de loin, de Moscou, et elle danse depuis qu'elle a cinq ans. La jolie blondinette propose une chorégraphie charmante sans être impressionnante... Les jurés sont séduits mais déplorent un style désuet là encore. Marianne James ne souhaite pas revoir la jeune fille la semaine prochaine mais les trois autres jurés lui disent "oui". L'aventure continue pour Alina !



Tareek

Tareek fait du stand up, il vit de cette passion et de son métier d'animateur radio. Avant de monter sur scène, il ne cache pas être assez stressé. Pourtant, une fois sur scène, il enchaîne les vannes avec une vraie aisance – même si tout n'est pas excellent – mais le public est emballé. Sugar Sammy, qui aimerait voir plus de stand upper dans la compétition, a été séduit par la proposition de Tareek... Il n'a cependant pas le temps de finir sa prise de parole que David Ginola se rapproche des jurés et enclenche le golden buzzer. Tareek est directement qualifié pour la finale du concours ! Éric Antoine espère que son numéro sera mieux écrit et plus construit...

Jimmy Gonzalez

Jimmy, jongleur de 26 ans, débarque sur scène avec un seau. Marianne James se demande s'il est venu faire un brin de ménage au milieu de la compétition. Une fois torse nu pour le plus grand bonheur de la jurée, Jimmy commence à faire virevolter des morceaux d'argile ! Il fait un sans-faute. Cependant, Marianne et Hélène Ségara ne sont pas bluffées par la performance... Quand Éric Antoine explique à quel point il est compliqué de jongler avec des matières ayant des poids aléatoires, les jurées féminines se ravisent. Le jeune homme récolte quatre "oui" grâce à Éric Antoine.

Célia Milesi

Notre artiste de 27 ans qui vient de Montréal propose un numéro de sangles aériennes. Tout est très joli, la jeune femme est sublime dans sa combinaison noire et le rendu, virevoltant, est très classe. Au final, le jury n'est pas 100% emballé. Marianne James dit "non" car elle a trouvé la proposition terne, Éric Antoine hésite mais accorde finalement son "oui" à l'instar de Sugar Sammy et Hélène Ségara.

Duo Tengis

Ce duo propose un numéro de musique traditionnelle mongole... avec un twist ! En effet, s'ils proposent une intro très attendue avec une voix grave et vibrante, tout devient plus loufoque quand le duo reprend Alexandrie, Alexandra de Claude François à leur sauce. Le jury est conquis. Au final, Sugar Sammy ne voit pas trop ce que les deux artistes pourront proposer par la suite... Mandar et Alexandre reçoivent donc trois "oui".

Techno médiévale

Ce duo loufoque à perruque propose un mix entre des binious et de la musique électronique. C'est au milieu d'animaux empaillés et vêtu comme des teufeurs que Techno Médiévale se produit sur scène. Au moment où la techno retentit après une intro très traditionnelle, Sugar Sammy buzze la performance. Il n'est pas du tout convaincu. Le public danse, David Ginola adore. Au final, Techno Médiévale se qualifie grâce aux avis d'Hélène Ségara, Marianne James et Éric Antoine.

Isa Fleur

Cette chanteuse lyrique se considère comme une diva d'opérette, elle a commencé le piano a l'âge de 5 ans. Lors de son portrait, elle dit vouloir se sentir "pénétrée" par la musique et aurait choisi une tenue noire parce qu'elle adore être "en foncé". Bref, les sous-entendus graveleux pleuvent et sa prestation au piano est à l'image de sa présentation. Un brin loufoque, totalement grivoise... Isa Fleur entonne La Grosse Bite à Dudule face à un public hilare. Sugar Sammy, qui ne connaît pas ce titre, buzze pour manifester son désintérêt. Les trois autres jurés sont emballés et lui donnent chacun un "oui".

London School Of Bollywood

Une nouvelle troupe de danse s'avance sur scène. Sur des rythmes hindous endiablés, nos jeunes vêtus de manière très colorée enchaînent les pas avec une réelle dextérité... C'est ciselé et bluffant. Le message gay friendly porté par la mise en scène séduit lui aussi. Le public en redemande, les jurés aussi. "C'était une vraie fête", commence Hélène Ségara. La troupe repart avec quatre "oui".

Léo Brière

Leo est un mentaliste de 24 ans. Il propose ce soir un numéro sur le thème de la marchande de fruits et légumes et fait même monter Marianne James sur scène afin de la faire participer à l'intrigue de sa prestation en tant qu'épicière. Tout au long du numéro, Léo bluffe le public avec ses prédictions toujours concluantes. Marianne James est même agacée de ne pas comprendre le truc ! Au final, Sugar Sammy trouve que le numéro est trop long et pas assez impactant, Éric Antoine trouve que ça manque de show et d'émotions... Mais le candidat repart quand même avec trois "oui". Seul Sugar Sammy a dit "non".

Deborah Biver

Deborah (27 ans) travaille dans un musée et rêve de devenir chanteuse. Elle a choisi de défendre sa place avec une reprise de Stong, un titre de London Grammar. Hélène Ségara la félicite pour ce choix avant même que Déborah n'entame sa performance. Son timbre charmant impose le silence et tout le monde est happé par la proposition. Deborah repart avec quatre "oui".

Charlie & Styl'o

Ce duo d'amoureux nantais va chanter ce soir. Ils proposent une reprise de la comédie musicale Roméo et Juliette... de façon humoristique. En effet, ils transforment les paroles d'Aimer en véritable ode à l'infidélité. Les mots crus s'enchaînent avec beaucoup d'humour, les jurés ne cessent de rire. "Tromper, c'est ce qu'il y a de plus beau, déchirer de nouveaux rideaux, découvrir des étranges mots comme 'jouir', 'fist' et même 'clito'", affirment les amoureux.