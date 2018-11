Incroyable Talent 2018 : Un strip-tease hilarant, Hélène Ségara très émue

La France a un incroyable talent est de retour sur M6 avec un nouveau jury, composé d'Hélène Ségara, Éric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Si jusqu'ici un acrobate, un duo de danseurs, un chanteur ou encore un contorsionniste – qui a obtenu le Golden Buzzer – ont été sélectionnés, mardi 6 novembre, les castings ont suivi leur cours. Résumé de cette soirée et des performances qui ont été retenues.

Romain et RB Dance Company

Le jeune homme de 26 ans, originaire de Paris, est danseur claquettiste qui vit de son art depuis déjà six ans. Sur scène, il propose de rajeunir cette danse avec le titre Papaoutai de Stromae. Accompagné d'autres danseurs, il propose une chorégraphie très rythmée qui met le feu à la salle et le jury finit debout à la fin de la prestation. C'est un succès total car comme l'explique Marianne James : "C'est magnifique ! Tout est pensé ! Voilà un numéro qui est beau, généreux, intelligent..." "C'est un des rares numéros où l'on peut dire que tout marche, tout fonctionne. C'était moderne, synchronisé, frais", ajoute Sugar Sammy.

Jean-Baptiste Guégan

Son Incroyable Talent est simple : il a la même voix que Johnny Hallyday. L'homme de 35 ans entonne Oh Marie face à une salle médusée. Marianne James en a les larmes aux yeux tant la ressemblance vocale est troublante. Peut-être que cela lui rappelle de tendres souvenirs avec le chanteur. Le jury est sous le choc après cette impressionnante performance. "C'est quelqu'un d'extrêmement gentil car il manque. Ce qui me bluffe en dehors du fait que c'est troublant, c'est que tu chantes très juste. Ce soir, tu le rends éternel", déclare Hélène Ségara. "Ils doivent se faire du souci, tous les sosies, parce que tu n'es pas le sosie mais la réincarnation. C'est une gifle que de t'entendre", poursuit Marianne James.

Hugo et Charles

Ces deux Québécois font des acrobaties aériennes, notamment du trapèze duo. En gros, l'un d'eux prend appui sur un trapèze et tient son complice qui réalise des cascades. Le numéro est à la fois drôle et bien sûr très sportif. Les jurés sont conquis. "C'est léger, festif, joyeux. On sent tout le parcours des deux artistes très bien formés que vous êtes", bravo", déclare Éric Antoine. Sugar Sammy est plus sur la réserve. Selon lui, il y avait des longueurs.

David Burlet

Cet homme de 47 ans fait dans l'humour mais pas seulement. Jongleur et comique donc, il joue avec des assiettes et réalise des lancés et rattrapés assez étonnants, tout en faisant de petites cascades. Impossible de résister à ce numéro. Le public et le jury ne s'y trompent pas et lui réservent une standing ovation. "J'ai trouvé ça excellent. Le numéro a commencé tout de suite, dès que Marianne a posé les questions au début", déclare Sugar Sammy. Éric Antoine qui le connaît depuis de nombreuses années a été bluffé. "Le loser extraordinaire... Tellement de travail et de recul sur votre propre métier. Merci d'être là", lance ensuite Marianne James.

Emma et Joy

La jeune fille de 15 ans et son berger australien de 1 an et demi retracent leur parcours au travers d'une chorégraphie. L'adolescente est épileptique et son chien est dressé pour savoir quand les crises vont apparaître. Il lui a déjà sauvé la vie et sans lui, elle n'oserait pas sortir de chez elle. Sur une musique particulièrement émouvante, le duo réalise une danse adorable qui ne manque pas de faire pleurer Hélène Ségara et d'attendrir tout le public. "On a tellement vu des numéros avec des animaux. Des choses un peu ridicules entre un homme et un animal. Je n'ai jamais vu autant d'amour. Le numéro était vraiment très beau. C'est vraiment une grande joie de t'avoir rencontrée", déclare Marianne James. "Avoir ce lien-là, c'est très rare. Tu fais passer un beau message aux gens qui ont abandonné leurs animaux cet été. Tu leur montres à côté de quoi ils passent", lance Hélène Ségara. Sugar Sammy et Éric Antoine ont aussi craqué.

Uekusa

Ce Japonais de 30 ans est passé maître de son art : celui de retirer un voile sans faire bouger les objets. Là où il est doué, c'est qu'il le fait avec un collant sur la tête ou avec une tasse posée sur ses parties intimes ! Bref, il fait le coup de la nappe comme personne et propose donc un strip-tease complètement loufoque. "On a ri tout le long, c'était cool, drôle. Dès qu'on pensait que ça allait finir, il y avait un niveau en plus à chaque fois. Bravo", lâche Marianne James. "Ce qui m'a plu, en dehors de la prouesse technique, c'est les expressions qu'il prend. Vous devriez ouvrir des écoles pour enlever la nappe", poursuit Hélène Ségara. "Vous êtes une source d'inspiration pour mon cerveau et pour mes zygomatiques", ajoute Éric Antoine. C'est alors que Sugar Sammy active le Golden Buzzer ! Le candidat part donc en finale après avoir fait rire le jury aux éclats.

Rémi Martin

Cet artiste de cirque de 33 ans propose un numéro de mât chinois. Au lieu de présenter une chorégraphie lente comme c'est souvent le cas, dès les premières secondes, il donne des frissons en se laissant tomber jusqu'à frôler le sol. La suite du show est tout aussi bluffante et acrobatique. "Tu aurais pu la jouer beau gosse mais pas du tout, tu as montré ta sobriété, tu n'as pas cherché à en faire des caisses, j'ai adoré", a lancé Hélène Ségara. Sugar Sammy a adoré son côté showman et sa simplicité. Éric Antoine a été séduit par le côté urbain du numéro.

Hits for Chicks

Cette troupe de joyeux lurons déguisés en poulets réinterprète Turn Around de Bonnie Tyler avec... des cris de poules. Mais ils le font de façon juste et avec des harmonies. "Le génie et l'imbécilité vivent souvent sur le même territoire, j'ai adoré. Merci de votre présence", déclare Éric Antoine. "Moi, d'habitude, ce n'est pas mon truc mais j'ai vu que le public a aimé et j'ai aimé votre folie. Malgré tout je dis non", lance Sugar Sammy. Mais avec trois "oui", ils sont sélectionnés.

Marco et Elisa

Ce couple de danseurs originaire d'Italie s'élance sur la piste avec le morceau Just a Perfect Day de Lou Reed. Une chorégraphie particulièrement hot puisqu'ils la réalisent en s'embrassant goulûment et continuellement. À aucun moment leur bouche ne se séparent. "On se serait cru dans un film de Claude Lelouch. C'était plein d'amour du début à la fin. Quelle belle énergie vous nous transmettez on a tous envie de s'embrasser", commente Hélène Ségara. "C'est le plus beau préliminaire amoureux que j'aie vu de ma vie", poursuit Éric Antoine. "J'ai trouvé ça très très beau, c'était doux et magique", ajoute Sugar Sammy. Mais pour Marianne James, en dehors du baiser, ils ont oublié la danse. Cela ne les empêche pas d'être sélectionnés pour la suite de l'émission.

Coraly Corazon

Déguisé en Marilyn Monroe, cette participante est fakir. Elle arrive donc à supporter des poids suspendus à ses paupières, à s'enfoncer un clou dans le nez auquel elle suspend un tableau à l'effigie d'Éric Antoine et à s'enfoncer un sabre dans la gorge. Cette ex-danseuse est d'ailleurs la seule femme française à être avaleuse de sabres. "J'ai adoré, c'était dégoutant à souhait", a commenté Éric Antoine. Hélène Ségara a poursuivi : "Je ne m'attendais pas à ça, ça m'a dégoûtée mais tu l'as fait remarquablement." Enfin, Marianne James a conclu : "Je n'aime pas du tout ce que j'ai vu. Je déteste ça. Vous je vous adore mais je n'aime pas ce que vous faites." Coraly poursuit néanmoins l'aventure avec trois "oui".

Rendez-vous la semaine prochaine pour les nouvelles auditions de La France a un incroyable talent 2018.