Incroyable Talent, affaire de la fausse victime du Bataclan : Le verdict du CSA

Jeudi 23 novembre 2017, Dany Machado se présentait devant les jurés d'Incroyable Talent 2017 dans l'espoir de les toucher avec son titre. Un soi-disant hommage à Alexandre, un de ses amis, décédé lors des attentats perpétré au Bataclan le 13 novembre 2015. Si sa prestation a bouleversé le public et le jury, elle a également provoqué une vive polémique.

La raison ? Life for Paris : 13 novembre 2015 et 13 onze 15 Fraternité-vérité, deux associations de victimes du drame, ont souligné qu'aucun homme prénommé Alexandre ne figurait parmi la liste des personnes décédées. La première avait donc saisi le CSA et l'affaire avait poussé Dany à s'excuser publiquement. Cinq mois après la diffusion de la séquence, le gendarme de l'audiovisuel a publié son verdict.

Dans son communiqué, il estime que "la chaîne, en toute bonne foi, avait pu être abusée par le comportement de ce candidat, compte tenu du contexte sensible qui l'entourait et de la nature même du programme pour lequel recourir à des vérifications préalables sur l'identité de la victime à laquelle il était rendu hommage semblait inutile". Et de préciser que "suite à la polémique naissante, M6 a pris toutes les mesures pour vérifier les dires du candidat, ce qui a conduit, d'une part, à la confirmation par celui-ci d'une tromperie, et d'autre part, à l'écarter des émissions suivantes. Aucun manquement aux obligations de la chaîne n'a été ainsi caractérisé".

Le CSA regrette néanmoins que M6 "ne se soit pas manifestée auprès des associations de victimes du Bataclan du 13 novembre 2015 afin de leur exprimer sa compassion à la suite de l'émotion suscitée par cette séquence".

Affaire classée !