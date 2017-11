Incroyable talent et le scandale Gilbert Rozon : Le grand gagnant pénalisé ?

Le 18 octobre 2017, Gilbert Rozon a été accusé d'agressions sexuelles, de harcèlement et de viol. Alors que le producteur et juré de La France a un incroyable talent s'est dit "ni en état ni prêt" à s'exprimer sur l'affaire, M6 a dû s'adapter pour continuer à diffuser le célèbre programme de castings. Jeudi 16 novembre, Incroyable Talent sera donc de retour dans une nouvelle formule. Qu'est-ce que cela change vraiment ? Réponse, grâce au magazine Télé-Loisirs.

Après avoir songé à déprogrammer le show, M6 a finalement décidé de le diffuser différemment, par respect pour les artistes – rappelons par ailleurs que, selon Le Parisien, jeter la saison à la poubelle aurait entraîné une perte de 350 000 euros. Exit donc les auditions déjà tournées avant le scandale. Les 27 et 28 octobre, les demi-finales ont été immortalisées sans Gilbert Rozon, mais avec, comme prévu, Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali (Soprano et Amir seront aussi présents en tant qu'invités).

M6 a donc trouvé la parade afin que le Québécois n'apparaisse pas à l'image mais une autre importante décision a été prise. Chaque année, le grand gagnant remporte un chèque de 100 000 euros et la participation au festival Juste pour rire dont Gilbert Rozon était le président (il a depuis démissionné de ses fonctions). Afin que là aussi, le programme ne soit pas associé à l'homme d'affaires, la production a choisi de supprimer ce deuxième privilège. Le lauréat repartira donc uniquement avec son chèque.

La France a un incroyable talent sera de retour le 16 novembre 2017 sur M6.