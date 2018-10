Incroyable Talent : Hélène Ségara, encore amincie, affiche une belle silhouette

En 2017, Hélène Ségara annonçait avoir accepté un partenariat avec la célèbre marque de diététique Weight Watchers. La chanteuse, qui avait clairement dit avoir mal vécu sa prise de poids, a même sorti un livre de cuisine intitulé Mes recettes star, 100% plaisir et bien-être. De toute évidence, ses efforts ont porté leurs fruits !

Si, lors de la précédente saison de La France a un incroyable talent les téléspectateurs avaient déjà pu découvrir une Hélène Ségara toute pimpante dans des tenues moulantes soulignant sa perte de poids, force est de constater que plusieurs mois après, l'interprète de L'amour est un soleil a encore fondu ! Dans les images du premier prime de la 13e saison – sans Gilbert Rozon, remplacé par l'humoriste Sugar Sammy et avec également l'arrivée de la pétillante Marianne James –, on la retrouve toute fine en chemisier blanc et jean boyfriend, large sourire aux lèvres et ultradécontractée.

On espère qu'outre cette nouvelle silhouette, Hélène Ségara va aussi mieux d'un point de vue médical. La chanteuse a révélé il y a quelques années souffrir d'une maladie auto-immune qui lui causaient des problèmes de vision. Depuis, lassée d'en parler, elle reste discrète sur le sujet...