Incroyable talent: Les jurés préviennent-ils la prod' avant de "golden-buzzer" ?

Dans La France a un incroyable talent, chaque juré a le droit de "Golden Buzzer" le candidat de son choix. Pour la personne castée, c'est une sacrée aubaine puisqu'elle se trouve immédiatement sélectionnée pour la finale de l'émission. Ce qu'on ignorait, c'est que les jurés – Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy – devaient alerter la production s'ils souhaitaient activer ce précieux bouton.

Dans les pages de Télé 2 Semaines, nous apprenons que grâce à leur oreillette qui leur permet de communiquer avec la production, nos membres du jury la préviennent lorsqu'ils sont sur le point de "Golden Buzzer" afin d'éviter que deux jurés ne le fassent en même temps.

Une précaution qui pourrait sembler inutile et pourtant... Lors du tournage de La France a un incroyable talent 2018, Éric Antoine et Sugar Sammy ont souhaité sélectionner le même talent via le buzzer doré. C'est donc celui qui a prévenu la production en premier qui a eu le privilège d'aller au bout de son souhait. On peut en déduire que le Talent qui a séduit les deux jurés est soit le contorsionniste Strauss Serpent, qualifié lors du premier prime, soit le strip teaser loufoque Uekusa, qualifié lors du deuxième.