Incroyable Talent renouvelée malgré le scandale : M6 recherche un "méchant"

Les téléspectateurs n'ont pas fini de découvrir de nouveaux talents grâce à M6. Comme l'annonce le Parisien du jour, Incroyable Talent a été renouvelée pour une 13e saison.

Et, selon le quotidien régional français, la production est à la recherche d'un juge mordant afin de pallier l'absence de Gilbert Rozon. Pour rappel une dizaine de femmes ont accusé l'ancien membre du jury de harcèlement et d'agression sexuelle. La production de La France a un incroyable talent et M6 ont donc pris la décision de ne pas diffuser les auditions. Seules les demi-finales et la finale ont été maintenues, le Québécois en bien entendu a été écarté.

La grande finale d'Incroyable Talent 2017 sera diffusée ce soir. Florent et Justin (golden buzzer d'Éric Antoine), All In Dance Crew (golden buzzer de Kamel Ouali), Laura Laune (golden buzzer de Soprano), Moulla, Géométrie Variable, Marina Mazepa, Charlotte et Nicolas (golden buzzer d'Amir), Fabiola (golden buzzer de Hélène Ségara), Erwann, Farid Zitoun, Soda Crew, Corinne (golden buzzer de Gilbert Rozon), Zurcaron (golden buzzer de David Ginola) s'affronteront afin de succéder à Antonio le magicien.