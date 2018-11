Incroyable talent - Smaïn mal à l'aise face à Gilbert Rozon : "Je suis parti..."

En 2009, la production de La France a un incroyable talent (M6) avait fait appel à l'humoriste Smaïn et à la comédienne Valérie Stroh pour intégrer le jury après les départs de Patrick Dupond et Sophie Edelstein. Presque dix ans plus tard, sur les ondes de Voltage, Smaïn revient sur son expérience au côté notamment de Gilbert Rozon dans le programme.

Il a ainsi évoqué les raisons qui l'ont poussé à quitter le programme car, rappelons-le, Smaïn n'est resté juré qu'une seule saison. "Je me suis cassé. Je trouvais ça nul, je me suis fait chier, je m'emmerdais", a-t-il lancé. Mais ce n'est pas tout : l'humoriste de 60 ans n'a pas apprécié le comportement du producteur québécois...

"Rozon me gonflait les couilles, je ne pouvais pas le supporter. Je n'aimais pas son comportement, un peu agressif. Il critiquait beaucoup, a déclaré Smaïn. Cela dit, il y a plein de gens qui aimaient son côté très agressif. Mais moi, je ne peux pas." D'ailleurs, le comportement de Gilbert Rozon a mis son acolyte "très mal à l'aise"... au point de quitter le programme. "On me l'a reproposé l'année suivante mais j'ai refusé. Il ne faut pas croire qu'ils m'ont jeté, c'est moi qui ai refusé, a-t-il ajouté. J'en ai parlé à la production, mais les atomes crochus, tu en as ou tu n'en as pas... Je ne le sentais pas... et j'ai eu raison."

Rappelons qu'en octobre 2017, l'affaire Gilbert Rozon éclatait. Le producteur est accusé d'agressions sexuelles, de harcèlement et de viol par plusieurs femmes. Des accusations qu'il réfute fermement et qui lui ont coûté sa place de juré dans La France a un incroyable talent l'an passé...