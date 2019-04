Incroyables Transformations : Charla Carter se livre sur son casting inattendu

Charla Carter a participé à Incroyables Transformations, sur M6, aux côtés de la maquilleuse Léa Djadja, le coiffeur Nicolas Waldorf et le chirurgien plasticien Frédéric Lange. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, l'experte mode et styliste s'est présentée lors de son interview pour Purepeople.

"Ça fait un bon moment que je travaille dans la mode en tant que rédactrice, journaliste et styliste de mode pour des magazines comme Vogue Australie, Madame Figaro et Gala. (...) C'est un vrai métier et je l'exerce avec beaucoup de fierté. J'ai quand même eu la chance de vivre des décennies où le print était fabuleux et la mode assez fabuleuse aussi", confie Charla Carter.

Très occupée, cette dernière n'a pu passer son casting aussi rapidement que la directrice de casting l'aurait souhaité : "J'étais en train de faire les défilés de la haute couture parisienne en juillet dernier et je reçois un texto. On me dit qu'on recherche quelqu'un qui travaille dans la mode pour une émission. (...) On m'a demandé de venir le lendemain, mais je ne pouvais pas. (...) J'ai fini par rencontrer la directrice de casting de M6, elle m'a fait passer le casting vidéo directement. Je lui ai dit : 'Vous auriez pu me prévenir, je ne suis pas maquillée, ni coiffée.' J'ai passé le casting comme ça, avec l'assistante de la production qui s'est fait passer pour une candidate." Et Charla Carter a fait mouche puisqu'elle a été choisie pour relooker les candidats d'Incroyables Transformations.

Quand on ne reconnaît plus la personne, c'est un problème

Bien qu'elle ait l'habitude de répondre parfois aux questions des journalistes, Charla Carter appréhendait légèrement le tournage. Elle se demandait si elle allait paraître ridicule ou si elle ferait l'affaire, tout simplement. Au final, elle était heureuse du résultat et assure s'être bien amusée.

"C'est le premier jour du tournage où on voit de vraies personnes qui arrivent. Je ne savais pas trop si ça allait être des vraies personnes, j'ai encore des amis qui me posent la question : 'Ce n'est pas truqué ? Ce ne sont pas de vraies personnes ?' Mais si. Et l'équipe fait tout pour qu'on soit à l'aise", précise Charla. Et d'évoquer le possible retour à la médecine esthétique dans l'émission : "Fred donne des conseils très posés et au cas par cas. Je pense vraiment qu'on a une chance de vivre à une époque où il y a des petites choses qui peuvent enlever un vrai complexe. (...) Si ça peut vraiment aider, pourquoi pas. Mais il ne faut pas en abuser. C'est ça le grand souci, c'est que les gens qui commencent par un petit truc ne s'arrêtent plus. Quand on ne reconnaît plus la personne, c'est un problème."

