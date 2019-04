Incroyables Transformations – Charla : Moment de détresse à cause d'Eva Longoria

Charla Carter est l'une des expertes de la nouvelle émission de M6 Incroyables Transformations. L'acolyte de la maquilleuse Léa Djadja, du coiffeur Nicolas Waldorf et du chirurgien plasticien Frédéric Lange a travaillé pour des magazines mode en tant que styliste ou rédactrice. Elle a donc été amenée à rencontrer de nombreuses personnalités. Et l'une d'elles ne lui a pas vraiment laissé un bon souvenir, à cause de son agent de l'époque : Eva Longoria.

Alors qu'elle venait d'arriver à Los Angeles pour le shooting, en compagnie de son équipe, Charla Carter a eu une mauvaise surprise comme elle l'a expliqué à Purepeople : "On avait planifié ça des semaines à l'avance avec son agent, parce qu'il fallait son aval. C'était pour Gala, on voulait l'habiller en pin-up des années 50. On avait plein de bodies en satin, des soutiens-gorge, des plumes, etc. J'arrive, j'étale tout et le manager me dit : 'C'est quoi, ça ?' Je lui réponds que c'est ce dont on parle depuis trois semaines et il me dit qu'Eva n'allait pas s'habiller comme ça. Finalement, elle s'est habillée comme ça et elle était très belle. Mais j'avoue que j'ai eu un moment de détresse."

Charla Charter garde en revanche un très bon souvenir de sa collaboration avec Cate Blanchett, "une femme extrêmement intelligente qui ose dans sa façon de s'habiller".

