Inès de la Fressange : Maman fière de sa fille Violette, lauréate victorieuse

Mercredi 5 juillet, Inès de la Fressange faisait partie des nombreux parents d'élèves à attendre avec beaucoup d'impatience les résultats du baccalauréat. Après son aînée Nine (née en 1994), c'est en effet au tour de sa plus jeune fille, Violette, de décrocher son diplôme haut la main. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adolescente s'en est très (très) bien tirée...

Comme l'a révélé le top de 59 ans sur son compte Instagram, sa benjamine a été reçue avec les félicitations du jury. Violette n'a pas eu seulement le précieux sésame qui lui permettra de poursuivre ses études supérieures, elle a également décroché une jolie moyenne record : 18,08 ! La jeune fille a notamment eu 19 en philosophie, une matière réputée pour sa difficulté. "CONGRATS ! 19 philosophy, 20 italian, mention très bien. 18,08 moyenne @violettedurso #BAC #2017 #soproud #legallyblonde #larevancheduneblonde", a écrit la compagne de Denis Olivennes en légende d'une photo montrant Violette, victorieuse devant les tableaux des résultats.