Inès de la Fressange : Parisienne à la plage avec ses filles Violette et Nine

Si la ville de Paris jouit du titre de capitale mondiale de la mode, c'est notamment grâce à son concept store star, situé au 213 rue Saint-Honoré ! Ladite enseigne, colette, fête ses 20 ans d'existence – et peut-être le début du printemps – avec une plage de bulles dressée au musée des Arts décoratifs. Inès de la Fressange et ses filles sont allées y piquer une tête...

Pour ses 20 ans, colette convie Paris à The Beach, une installation signée du studio new-yorkais Snarkitecture ! La plage éphémère a accueilli ses premiers touristes ce lundi 20 mars au cours d'une soirée d'ouverture. Inès de la Fressange et ses filles Violette et Nine d'Urso (16 et 23 ans), qui avaient fait le déplacement, ont croisé Jean-Roch et son épouse Anaïs Monory, récemment vus au défilé Moncler Gamme Rouge en fin de Fashion Week.

Les mannequins Amalie Gassmann et Audrey Marnay, la styliste Catherine Baba, le chef Cyril Lignac, le réalisateur Jalil Lespert, l'artiste Jean-Charles de Castelbajac et le musicien Marco Prince étaient eux aussi de la partie. Tous ont pris un malin plaisir à plonger dans les bulles de la plage arty conçue par Snarkitecture.

The Beach ouvre ses portes au public du mardi 21 au samedi 25 mars.