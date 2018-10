Inès Lee (10 Couples parfaits 2) : "Ça a été explosif avec Mélanie"

Après avoir participé à L'Île des vérités 2 (NRJ12) en 2012 et au Bachelor en 2016, Inès Lee a fait son retour à la télévision le 24 septembre 2018 dans 10 Couples parfaits 2 (TFX). Une expérience sur laquelle elle s'est confiée à Purepeople.

Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette émission ?

Le côté scientifique m'a vraiment interpellée. J'ai beaucoup aimé le fait de parler à un matchmaker. Je trouvais le concept vraiment différent de toutes les émissions. Il y avait aussi le fait que l'on pouvait remporter de l'argent et que j'étais célibataire.

Quels étaient tes critères ?

Je n'ai pas forcément donné de critères physiques, même si on nous le demande malgré tout. Je voulais un homme loyal, qui soit famille et charismatique. C'est vraiment au feeling.

Que ferais-tu des 200 000 euros si tu venais à les remporter ?

J'en donnerais la moitié à ma maman. Ensuite, je ferais des voyages.

Pourquoi est-ce si dur pour toi de trouver l'amour ?

Ce n'est pas forcément plus dur pour moi. Je trouve que c'est la société actuelle qui fait ça. Maintenant, l'amour est difficile à trouver parce que personne n'est sincère. Tout est axé sur le physique et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est possible et accessible. Plus personne ne fait d'efforts, il n'y a plus ce jeu de séduction que j'aime. Je suis old school, j'aime être courtisée... Maintenant, quand quelqu'un s'intéresse à moi, il n'y a rien de profond et je trouve ça dommage...

À ton arrivée sur le tournage, un garçon est-il sorti du lot ?

Non, de prime abord, certains comme Sergio ou Sélim se démarquaient des autres. Mais par exemple, Nicolas, je l'ai trouvé bel homme, mais pas tout de suite. C'est dès qu'on a commencé à parler dans la maison que je l'ai pensé, on ne l'a pas forcément vu. On a fait connaissance juste avant notre date mais on ne l'a pas vu.

Qu'as-tu ressenti après ton rendez-vous avec Nicolas ?

Qu'il pouvait me correspondre, il avait beaucoup de critères que je recherchais. Mais il manquait le côté un peu rebelle que je cherchais. J'ai un fort caractère, donc j'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus fort que moi.

Mélanie Amar a fait son arrivée dans l'épisode d'hier. Comment cela s'est-il passé avec elle ?

C'était explosif... Pour moi, c'est une pro de la télé-réalité, elle connaît les combines, sait ce qu'il faut faire ou pas. Elle ne me faisait pas peur du tout. Je la connaissais déjà parce que j'avais tourné le Bachelor avec elle. Elle a pimenté l'aventure car elle a changé les règles du jeu. Avec toutes les filles, on a fait une alliance pour pouvoir l'éjecter du jeu parce qu'elle est aussi le match d'un des garçons. Donc si elle trouve son match avant, elle évince l'une d'entre nous. Donc la fille repart sans amour et sans argent.

Y a-t-il d'autres candidats avec qui le courant n'est pas passé ?

À part Mélanie, non. Je me suis bien entendue avec tout le monde. Après j'ai eu des coups de coeur comme Célia. Aujourd'hui je m'entends aussi très bien avec Stella et Noé.

Illan n'a pas fait l'unanimité lors de son arrivée. Qu'as-tu pensé de lui ?

Comme Mélanie, c'est un pro de la télé-réalité donc il est arrivé avec un peu plus de confiance. Mais c'est un personnage, au-delà des émissions je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant et intelligent. À la télé, il montre un personnage joueur.

Comment gères-tu ta notoriété ?

Plutôt bien car je reste moi-même. J'ai beaucoup de retours positifs, les gens sont assez contents de mon retour. Il n'y a plus beaucoup de gens sincères dans la télé-réalité car ils connaissent un peu les combines. C'est vrai que je peux voir la différence entre ma première télé et aujourd'hui. Les gens savent quoi faire pour être devant les caméras. Il manque de la spontanéité chez certaines personnes. Quoi qu'il en soit, 10 Couples parfaits reste ma plus belle expérience télé. On va me voir joueuse et séductrice, c'est une facette que l'on n'a pas pu apercevoir avant.

