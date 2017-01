Inés Sastre : Après quatre ans d'amour, elle a rompu avec Michele Alfano

Inés Sastre est réputée pour sa douceur et sa discrétion. Pas du genre à s'épancher sur sa vie privée, elle fait toutefois exception auprès du magazine Hola pour confirmer ce 18 janvier sa rupture avec l'homme d'affaires italien Michele Alfano. Selon ses déclarations, la séparation s'est faite sans heurt. "Je vais très bien parce que nous sommes restés amis", a-t-elle glissé en marge du défilé du styliste Rocio Peralta, à Séville.

L'actrice et mannequin espagnol de 43 ans avait commencé à fréquenter le businessman de dix ans son aîné en 2012. Au cours des quatre années de sa relation passée entre Paris, Madrid et Rome, le couple a été seulement aperçu quelques fois, déterminé à vivre cette romance à l'abri des regards indiscrets. Toujours selon le magazine Hola, la dernière fois qu'ils ont été vus en public remonte à l'été dernier, lors d'un séjour romantique en Espagne, à Sotogrande.

Avant de rencontrer Michele Alfano, Inés Sastre avait été mariée à Alexandro Corrias entre 2006 et 2008. De cette union est né un fils, Diego, aujourd'hui âgé de 10 ans. Dans un entretien accordé à Gala en 2013, elle avait évoqué sa vie de famille et s'était décrite comme une mère "aimante mais stricte". "La discipline est nécessaire, je ne laisse rien passer. (...) Mon fils est le meilleur ! En toute objectivité évidemment... C'est un enfant doux et facile, il a un bon tempérament. Il est sportif. Il joue au rugby au Stade français. Il fait aussi du judo et il me suit parfois au golf. Mais je ne veux pas le dégoûter, je ne le force pas", avait-elle déclaré.