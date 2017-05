Infante Margarita: Décorée en famille par son frère le roi Juan Carlos Ier, fier

Alors que leurs noces d'or étaient passées en 2012 aux oubliettes pour cause de scandale de fin de règne et que leur couple demeure par la force des choses, le roi Juan Carlos Ier d'Espagne et la reine Sofia, dont c'était dimanche le 55e anniversaire de mariage, multiplient ces derniers mois les engagements publics ensemble : depuis la cérémonie des Prix Nationaux du Sport en janvier, ils ont officié en tandem au cours du printemps lors de plusieurs vernissages d'exposition, auxquels on avait plutôt l'habitude de voir la reine Sofia seule.

Cette dernière était d'ailleurs, avant leur week-end festif en Norvège à l'occasion du double 80e anniversaire du roi Harald V et de la reine Sonja, au côté de son époux la semaine dernière pour un grand moment familial : au sein de l'Académie royale de médecine à Madrid, Juan Carlos remettait en effet à sa soeur cadette l'infante Doña Margarita de Bourbon, en fauteuil roulant, la médaille d'or honorifique de la faculté.

Née aveugle, la duchesse de Soria et Grande d'Espagne, qui a eu 78 ans au mois de mars, a été ainsi distinguée en reconnaissance de "son attention, son dévouement et son affection" envers l'Académie au fil du temps. "Chère Margarita, a déclaré avec émotion son frère, la reine Doña Sofia, moi-même et toute la famille sommes très fiers de toi, de même que l'auraient été, en un jour comme aujourd'hui, nos parents. Félicitations pour être celle que tu es et félicitations de la part du roi et de la reine, qui t'envoient un câlin bien affectueux."

Si Felipe et Letizia manquaient effectivement à l'appel, l'infante Margarita était entourée aussi du duc de Soria, le physicien Carlos Zurita y Delgado, son époux depuis 44 ans, et leurs deux enfants, Alfonso (43 ans) et Maria (41 ans), ainsi que sa soeur aînée l'infante Pilar.