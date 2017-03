Inferno : L'aventure se poursuit avec Tom Hanks et Omar Sy...

Découvrez ou revivez les aventures du professeur Langdon avec la sortie en DVD et Blu-ray d'Inferno de Ron Howard avec Tom Hanks, qui fait suite à Da Vinci Code et à Anges et Démons. Une séance de cinéma qui prend une nouvelle dimension, avec six documentaires et sept scènes supplémentaires en bonus ! Soit une heure de plus pour mieux appréhender l'univers que l'écrivain Dan Brown a créé.

Une plongée dans cette notion aussi inquiétante que fascinante qu'est l'enfer, le personnage complexe de Langdon, la mystérieuse agente du Consortium Sienna Brooks (Felicity Jones), Bertrand Zobrist et son sombre dessin, le tournage et le casting très international avec notamment le Frenchy Omar Sy dans la peau de Christoph Bouchard ou encore la mise en scène de celui à qui on doit également Apollo 13 : le DVD/Blu-Ray d'Inferno permettra de rassasier celles et ceux qui se passionnent pour les romans de Dan Brown et ses adaptations cinématographiques !