Ingrid Chauvin comblée : photos de l'heureux 3e anniversaire de son fils Tom

Pour l'occasion, Ingrid Chauvin a décoré l'appartement. Guirlandes "joyeux anniversaire" colorées et ballons en forme de "happy birthday", le petit Tom a été gâté ! Il a d'ailleurs eu droit à de superbes cadeaux pour ce troisième anniversaire, preuve en est avec les jolis paquets bien emballés sur les photos. "Un immense merci à toutes et à tous pour vos messages, vos créations, vos vidéos, vos cadeaux... Tom vit aussi grâce à vous une merveilleuse journée d'anniversaire. Nous vous embrassons tendrement", a écrit Ingrid Chauvin en légende de ces images.

Déjà comblés par leur adorable fils, Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu souhaitent adopter un autre enfant. Une procédure longue pour le couple qui espère pouvoir accueillir un nouveau bébé dans la famille. "On a juste demandé qu'il ne soit pas malade. Avec ce que nous avons vécu, c'est compréhensible. Je suis devenue phobique des hôpitaux", avait-elle confié à nos confrères de Gala. Rappelons que la comédienne et le réalisateur ont perdu leur petite Jade alors qu'elle n'était âgée que de 5 mois. La fillette souffrait d'une malformation cardiaque.