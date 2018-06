Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) : Les coulisses des tournages "intenses"

En pleine promotion de la série Demain nous appartient à l'occasion du 58e Festival de télévision à Monaco, Ingrid Chauvin a pris le temps de répondre aux questions de nos confrères de Nice Matin.

Lors de cette interview, la comédienne parle de son personnage Chloé et de ce qui l'a séduite dans sa personnalité. Elle évoque également l'entente au sein de l'équipe qui apparaît comme très soudée. Mais surtout, Ingrid Chauvin s'étend sur le rythme fou des journées de tournage qui requiert beaucoup d'organisation. "C'est très intense, les journées de tournage s'étirent souvent entre 6h et 20h. Quand c'est fini, il y a la vie de famille et l'apprentissage des textes pour le lendemain. Tout cela demande une hygiène de vie irréprochable. C'est un grand marathon annuel. Mais la somme de travail est égale au plaisir qu'on prend."

Pour soutenir le ryhtme, celle qui a récemment adressé un tendre message à son mari a donc préféré s'installer à Sète avec sa petite famille. C'est en effet dans cette ville portuaire que se déroule le tournage du feuilleton. De cette manière, Ingrid parvient à allier vie de famille et carrière en toute tranquillité.

Pendant cinq jours, le casting de Demain nous appartient à donc enflammé les red carpets et autres photocalls pour le plus grand plaisir des fans. Le Festival de télévision, les Nymphes d'or sont remises aux meilleures séries, téléfilms, documentaires et reportages en compétition. Les lauréats seront désignés ce 19 juin lors de la cérémonie des Nymphes d'or qui clôturera le festival.