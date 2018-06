Ingrid Chauvin dévoile de très rares photos de Tom bébé pour son anniversaire

En juin 2016, Ingrid Chauvin avait le bonheur de devenir maman pour la deuxième fois. L'actrice de 44 ans accueillait dans sa vie un petit garçon prénommé Tom, fruit de ses amours avec son mari le réalisateur Thierry Peythieu. Le garçonnet a fêté ses 2 ans sous le regard émerveillé de sa maman.

Sur son compte Instagram, Ingrid Chauvin a partagé avec ses fans de très rares photos de Tom tout bébé. "#miracledelavie #joyeuxanniversaire mon amour #2ans", a-t-elle commenté en légende. Une publication "likée" des milliers de fois et pour laquelle elle a reçu de nombreux messages de sympathie. L'actrice, que l'on retrouve quotidiennement dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient, avait posté un peu plus tôt une vidéo de son fils, casque sur les oreilles, prenant du bon temps lors de l'enregistrement de La Chanson de l'année présentée par Nikos Aliagas à Nîmes. "Hier soir c était concert pour ma pomme avec mes 13000 copains pour l anniversaire de mes 2 ans :) papa et maman sont ko , moi j veux bien recommencer !! Merci @Tf1 pour la boom", a blagué l'actrice en commentaire.

Ingrid Chauvin attend toujours, aux dernières nouvelles, le fameux coup de téléphone lui annonçant qu'elle accueillera un deuxième enfant puisqu'elle est allée au bout d'une procédure d'adoption.