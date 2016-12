Ingrid Chauvin dévoile un adorable portrait de Tom : "Mon amour de bébé"

Ingrid Chauvin revient de loin. Après des années dans la tourmente à la suite d'un accident de voiture qui lui a presque coûté la vie ainsi que le décès brutal de sa petite Jade, emportée à 5 mois, l'actrice a repris goût à la vie grâce à la venue au monde de son deuxième enfant. Depuis le mois de juin dernier, la jolie blonde et son mari Thierry Peythieu sont les heureux parents d'un adorable petit Tom.

À 43 ans, l'ancienne star de la série Femmes de loi s'apprête à fêter son premier Noël en tant que maman, et son petit prince est bien sûr au coeur de tous les préparatifs. En attendant la venue du célèbre homme en rouge qui viendra déposer ses cadeaux au pied du sapin, la comédienne a fait une jolie surprise à ses fans en dévoilant une photo de son enfant sur les réseaux sociaux.

"Mon amour de bébé", a-t-elle écrit en légende d'une photo du visage de son fils, affublé d'un irrésistible filtre Snapchat. Des oreilles et un petit museau de chat, voilà de quoi rendre le petit garçon encore plus adorable qu'il ne l'est déjà ! En commentaire, les internautes parfois cruels sont pour une fois unanimes : "beau", "trop mignon" ou encore "magnifique", les adjectifs ne manquent pas pour définir le petit bout de chou.

Soulagée d'avoir passé le cap fatidique des 5 mois – l'âge auquel sa petite Jade a été emportée –, Ingrid se prépare sans doute à passer les plus belles fêtes de fin d'année de sa vie. L'actrice a confié lors d'une récente interview pour le site Parents être "très protectrice" avec son fils "à cause du traumatisme". Une vrai maman poule, attentive et attentionnée : on en connaît un qui devrait être gâté pour les fêtes de fin d'année !