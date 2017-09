Ingrid Chauvin, dirigée par son mari, fait abstraction de leur relation...

En interview pour le magazine Télé Star, Ingrid Chauvin s'est confiée avec franchise. La star de TF1, héroïne de la série Demain nous appartient, a ainsi abordé les audiences du show comme les difficultés qu'elle a eues pendant certains moments du tournage, quand son personnage fait face aux problèmes de santé de sa fille. L'actrice de 43 ans a également parlé de sa collaboration avec son cher et tendre mari Thierry Peythieu, papa de son fils Tom (1 an), car celui-ci réalise des épisodes de la saga.

Quand on lui demande s'il est difficile d'être dirigé par sa moitié, Ingrid Chauvin répond : "Il faut absolument faire abstraction de cette relation, sinon c'est l'enfer ! (Elle rit.) Cela étant, on a un double avantage, Thierry et moi : on a déjà travaillé ensemble [il l'a déjà filmée dans Camping Paradis et Meurtres au Mont Ventoux, ndlr] et on s'entend merveilleusement sur un plateau."



Une fois les caméras éteintes et de retour à la maison, le couple ne "débriefe pas" mais "échange plutôt sur ce qui [l'] attend le jour suivant" : "Et puis après, chacun repart un peu de son côté. Lui prépare ses scènes du lendemain et moi j'apprends mes dialogues. Car il ne faut pas oublier qu'on tourne 20 à 25 minutes utiles par jour, soit cinq à six fois plus que sur un tournage traditionnel. Donc il vaut mieux connaître par coeur ses pages de dialogues !"

