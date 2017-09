Ingrid Chauvin et son fils Tom : "Je dois lui cacher mes inquiétudes..."

Comment se remettre de la mort de son bébé ? Quelle place donner à cet enfant au sein de la famille, surtout quand celle-ci a la chance de s'agrandir de nouveau ? Ce sont les questions, bien difficiles, auxquelles la courageuse Ingrid Chauvin et son époux depuis six ans, Thierry Peythieu, doivent faire face aujourd'hui. Dans Nous Deux, la star de Demain nous appartient évoque son présent avec son fils Tom (1 an), la mort de sa fille Jade (en 2014) et le futur des siens...

C'est à Sète, où l'actrice est installée pour les besoins du tournage de la série de TF1, que Nous Deux est allé rencontrer Ingrid Chauvin. L'actrice de 43 ans parle de son fils avec passion et se décrit comme une "maman fan", mais aussi inquiète. Longtemps l'enfant a dormi près de ses parents. Cette angoisse ne quitte finalement jamais Ingrid : "Je travaille à chercher un équilibre pour ne pas lui faire porter le poids de la disparition de sa grande soeur. Mon angoisse est omniprésente et pour être honnête, il ne se passe pas une nuit sans que je fasse des cauchemars... Je dois absolument lui cacher mes inquiétudes et le laisser découvrir le monde en toute liberté. Je reste une maman traumatisée, ce deuil est ancré en moi." Tellement que les mots choisis par l'actrice sont parfois difficiles à lire : "J'ai beau sourire à la vie et être la plus heureuse du monde quand je suis avec Tom, je suis morte à moitié à l'intérieur. Jade reste omniprésente à la maison et j'ai écrit mes deux livres [À coeur ouvert et Croire au bonheur, chez Plon] pour que mon fils, un jour, sache tout de notre histoire. Ce sera notre chemin à tous les trois : avancer sans rien oublier."

Dans cette longue interview, Ingrid Chauvin se félicite que Thierry ait pu la rejoindre à Sète, où les tournages sont intenses. Elle tient à maintenir la qualité de sa vie de famille. Et la naissance de Tom n'a rien changé dans son désir d'adoption : "Quand un enfant arrive dans une famille qui a engagé une demande d'adoption, il y a une pause administrative obligatoire pour vous laisser le temps de devenir parents à part entière. Mais nous venons d'envoyer un courrier pour signaler combien nous étions désireux d'offrir une petite soeur ou un petit frère à Tom, donc le dossier reste ouvert."

Ingrid, qui évoque également son lien très particulier avec ses fans, raconte notamment le premier anniversaire de son fils, célébré comme il se doit à Disneyland Paris en juin : "Tom était bouche bée quand Mickey lui a souhaité son anniversaire." Un exemple parmi d'autres des jolis souvenirs de l'année écoulée auprès du petit Tom...

