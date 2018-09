Ingrid Chauvin in love de Thierry : Prête pour renouveler ses voeux de mariage !

Le 28 septembre 2018, les téléspectateurs de TF1 assisteront au mariage de Chloé Delcourt et Alex Bertrand dans Demain nous appartient, à partir de 19h20. Si son personnage va enfin s'unir à l'homme de sa vie, Ingrid Chauvin a quant à elle un vrai désir : renouveler ses voeux de mariage avec son mari, le réalisateur Thierry Peythieu. Les deux tourtereaux s'étaient dit oui le 27 août 2011 à Lège-Cap-Ferret (Nouvelle-Aquitaine).

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs qu'Ingrid Chauvin s'est confiée sur son envie de renouveler ses voeux. "On ne sait pas quand, mais c'est prévu", a-t-elle affirmé avant d'ajouter : "On en profitera peut-être pour baptiser notre fils (Tom âgé de 2 ans, ndlr) en même temps, histoire de faire une grande fête." Elle en a également profité pour assurer que ses noces avec Thierry Peythieu n'étaient "pas comparables" à celles de son personnage : "Cela reste du travail. Cela dit, comme Alex et Chloé, nous sommes arrivés en bateau, accompagnés par des musiciens... Il y a un petit parallèle."

De son côté, Thierry Peythieu a déjà redemandé la main de sa femme à plusieurs reprises. C'est en 2015 qu'il avait surpris Ingrid Chauvin sur le plateau de 50 Minutes Inside (TF1) via une vidéo touchante. "Je te demande de me donner la date à laquelle tu veux qu'on se remarie", avait-il déclaré. Ce à quoi l'actrice de Demain nous appartient avait répondu : "Quand tu veux mon chéri !" Un an après, c'est sur le plateau de C à vous (France 5) que le réalisateur retentait l'expérience : "Est-ce que tu veux redevenir ma femme une deuxième fois ? Qu'on se remarie encore une fois ?" Amusée, Ingrid Chauvin s'était moquée de l'homme de sa vie : "Il m'a déjà fait le coup l'année dernière !"

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le prochain Télé Loisirs, en kiosques lundi 17 septembre 2018.