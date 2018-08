Ingrid Chauvin jalouse : Son fils fait une déclaration d'amour à son papa

Ingrid Chauvin est aux anges. Il y a quelques jours la comédienne de 44 ans célébrait ses noces de laine avec son compagnon Thierry Peythieu. Sept ans de mariage rythmés par de la joie et du bonheur mais aussi par la douleur après la perte tragique de leur fille Jade en 2014. Le couple, uni comme au premier jour, a toutefois réussi à reprendre goût à la vie, notamment grâce à l'arrivée de Tom, leur fils de 2 ans. Aujourd'hui, ce petit bout de chou blond est leur plus beau miracle.

Complètement fous amoureux de lui, Ingrid et Thierry ne se lassent pas de partager des instants câlins et complices avec Tom sur les réseaux sociaux. Cet été par exemple, la comédienne et le producteur, qui travaillent ensemble pour le feuilleton quotidien Demain nous appartient (TF1), dévoilaient à tout bout de champ les coulisses de leurs vacances dans le Sud de la France.

De retour vers les plateaux de tournage à Sète, la famille reprend doucement son quotidien. Mais pas facile pour le petit Tom de voir partir son père travailler. C'est pourquoi, ce mercredi 29 août 2018, Ingrid Chauvin a eu la bonne idée de réaliser une adorable vidéo du bambin qui débute encore dans l'art de parler en laissant un doux message à son papa. "Coucou papa ! Travaille bien. Je t'aime", peut-on écouter avant qu'il ne lâche une flopée de bisous. Une vidéo pleine d'amour qui a de quoi donner des envies à la jolie blonde, désireuse de recevoir elle aussi autant d'attention, comme elle témoigne, taquine, en légende : "Je suis jalouse :)) vivement mon tour !"

Maman épanouie, Ingrid Chauvin souhaiterait élargir ce bonheur en adoptant un bébé et ainsi offrir un petit frère ou une petite soeur à Tom dans l'année à venir même si les procédures d'adoption sont très longues et semées d'embûches, comme elle le déclarait il y a peu sur son compte Instagram.