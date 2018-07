Ingrid Chauvin : L'actrice dévoile son "plus gros supplice"

Ingrid Chauvin rêvait de devenir actrice depuis sa plus tendre enfance. Lors d'une interview pour nos confrères de France dimanche, la star de Demain nous appartient (TF1) a révélé que, petite, elle était dans sa bulle et s'inventait "des personnages, des histoires".

Puis est venu le déclic : "Un jour, j'ai réalisé que si je devenais comédienne, je pourrais être tous ces personnages et vivre ces histoires. Comme j'étais une petite fille très timide, ça me permettait de faire des choses que je ne me serais pas autorisée à faire dans la réalité. Je ne voulais pas devenir célèbre, juste incarner des femmes différentes."

En parallèle de ses études d'esthéticienne et de maquilleuse, la maman de Tom (2 ans) a suivi des cours de théâtre. Et elle a eu "la chance d'être repérée rapidement". Ainsi a-t-elle fait des apparitions dans des séries d'AB Productions dans les années 90. Elle a ensuite joué au théâtre dans Tromper n'est pas jouer de Patrick Cargill (1997), ce qui lui a permis d'obtenir le Prix du Jeune Espoir. Et, après avoir poursuivi sa carrière sur les planches, elle a débuté celle au cinéma en 1999 dans Les Percutés. De 2000 à 2007, elle a incarné le Lieutenant Marie Balaguère dans Femme de loi ou est devenue l'héroïne de la saga de TF1 Dolmen (2005). Et actuellement, c'est dans Demain nous appartient que ses fans peuvent la suivre.

Heureusement pour Ingrid Chauvin, ce sont désormais les réalisateurs qui se tournent vers elle afin de lui faire de belles propositions. En effet, cela fait vingt ans que la femme de Thierry Peythieu n'a pas passé de casting et cela ne lui manque pas le moins du monde : "C'était l'enfer. (...) Je pense qu'aujourd'hui encore, je serais mortifiée. Désormais, on me propose des projets, ce qui m'arrange. Se prêter à une audition est pour moi un supplice, comme l'instant qui précède l'entrée en scène. (...) Mais ensuite, dès que je rentre dans la peau d'un personnage, je peux faire tout ce que je veux, devant n'importe qui."

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine France dimanche du 6 juillet 2018.