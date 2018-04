Ingrid Chauvin : La belle et fière déclaration de son mari Thierry Peythieu

Amoureux comme au premier jour, l'époux d'Ingrid Chauvin s'est emparé de son compte Instagram pour lui adresser une belle déclaration. Fier, le papa du petit Tom (1 an et demi) a notamment salué le courage et la détermination de l'actrice.

Carton plein pour Ingrid Chauvin qui peut se targuer d'être follement aimée. Alors que la série Demain nous appartient continue de cartonner sur TF1, l'actrice de 44 ans peut compter sur le soutien de son mari Thierry Peythieu, pour qui toutes les occasions sont bonnes de rappeler à quel point son épouse est une femme exceptionnelle. Vendredi 6 avril 2018, le réalisateur s'est emparé de son compte Instagram pour adresser une jolie déclaration à celle qu'il a épousée en 2011. Le message accompagne une photo du trophée Femme de l'année 2017 qu'a reçu la comédienne en décembre dernier, sacrée par le magazine Télé 7 Jours. "Tout simplement fier de toi... Tout simplement heureux de te voir traverser le temps, de te voir toujours au sommet de cette montagne si difficile à gravir. Aller toujours plus loin toujours plus haut, pour toi, pour les autres, sans jamais baisser les bras malgré l'adversité. Tout simplement fier de toi... #amourdemavie", a tendrement écrit Thierry Peythieu.

Lorsqu'elle avait reçu ce prix, la maman de l'adorable Tom (2 ans en juin) avait évoqué son émotion dans Télé 7 Jours. "Je suis très touchée et presque gênée, car je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Mes grands-parents étaient très fiers de moi et mon mari Thierry Peythieu a trouvé ça génial", avait-elle glissé. Et de rappeler à quel point elle avait été bouleversée par le soutien des fans au pire moment de sa vie. "Je n'oublierai jamais le million de personnes qui m'ont manifesté leur soutien sur ma page Facebook après la disparition de ma fille Jade [décédée en octobre 2013, NDLR]. Cela a été un raz-de-marée d'amour qui m'a fait beaucoup de bien", confiait-elle. En attendant de peut-être agrandir très prochainement la famille avec l'adoption d'un troisième bébé, la pétillante actrice poursuit la promotion de Demain nous appartient. Ce week-end (8-9 avril), elle est ainsi à Cannes pour assister à la première édition du festival international consacré aux séries télévisées, CanneSéries, qui se tiendra jusqu'au 11 avril. Jamais bien loin, Thierry Peythieu l'accompagne.

