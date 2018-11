Ingrid Chauvin, la mort de son bébé in utero : "Je le pressentais"

Samedi 24 novembre, Ingrid Chauvin était l'invitée de Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi sur C8. Venue faire la promotion de son conte musical Le vilain petit canard, la comédienne a évoqué un des terribles drames de sa vie.

Si la mort de sa fille Jade (5 mois), survenue le 27 mars 2014 des suites d'une malformation cardiaque, est connue du grand public (la star de la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1, en a parlé dans son bouleversant livre, A coeur ouvert), le décès in utero d'un précédent enfant l'est beaucoup moins.

Sur le plateau de l'homme en noir, la comédienne de 45 ans a raconté avec pudeur son rendez-vous chez le gynécologue et la façon dont elle a senti que le coeur de son enfant avait cessé de battre : "Je le pressentais. Quand je suis arrivée pour faire cette échographie de contrôle, j'ai dit au médecin : 'Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas.' Et elle m'a dit : 'Mais non, ne vous inquiétez pas, on va faire une petite échographie.' Je l'ai senti s'arrêter et ne pas oser... pas de mot rien. Elle m'a regardée, elle a eu les larmes aux yeux et elle m'a dit : 'Je suis désolée, c'est fini.' Ingrid Chauvin était âgée de 39 ans et était alors enceinte de Thierry Peythieu.

Si la star de série a perdu deux bébés, elle est aujourd'hui avec son mari, la fière maman de Tom (2 ans). C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de son conte musical paru aux Éditions Gründ.