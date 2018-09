Ingrid Chauvin : La triste raison pour laquelle elle ne fera jamais DALS

Le 29 septembre 2018, TF1 donnera le coup d'envoi de la neuvième édition de Danse avec les stars. Une saison à laquelle participe l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens (20 ans). Interviewée par nos confrères de Télé Star, sa collègue Ingrid Chauvin n'a pas échappé à une question sur le concours de danse.

L'occasion d'apprendre que l'actrice de 44 ans rêverait d'y participer. Elle ne pourra malheureusement jamais réaliser son rêve à cause d'un terrible accident survenu en 2003 : "On me l'a déjà proposé, mais j'ai eu un grave accident de la route en 2003 et ma colonne vertébrale ne supporterait pas l'entraînement imposé par le show. C'est dommage, parce que j'aurais adoré le faire." La maman de Tom (2 ans) se contentera donc de soutenir Clément Rémiens lors de son aventure : "J'ai dit à Clément de bien profiter parce que c'est une expérience unique qu'il doit vivre intensément. Je le soutiendrai à chaque prime."

Pour rappel, la femme de Thierry Peythieu a failli perdre la vie lors de ce fameux accident de la route. Un drame sur lequel elle s'était épanchée en 2015 au micro de Philippe Vandel, sur France Info :"J'ai été sauvée par des témoins, des pompiers. Ils sont intervenus rapidement. (...) Je venais de perdre mon père. J'étais dans un état critique. J'étais consciente, puis plus. (...) Je me suis vue au-dessus de mon corps. J'ai parcouru un long tunnel avec une lumière blanche au bout, et il y avait mon père. Il me disait : 'Ma chérie, je t'aime. Tu dois y repartir, tu as des choses à faire.' Je me souviens du moment où je fais revivre mon corps puisque j'ai ressenti toutes les douleurs, chose que l'on ne sent plus au moment où on s'élève."

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé Star en kiosques lundi 17 septembre 2018.