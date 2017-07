Ingrid Chauvin, maman épanouie à Sète : "Quand Tom me voit, il est au taquet !"

Le 17 juillet prochain, les téléspectateurs de TF1 retrouveront Ingrid Chauvin dans la toute nouvelle série de la chaîne, Demain nous appartient. En attendant la diffusion de cette saga où elle donne notamment la réplique à Lorie Pester et Charlotte Valandrey, la comédienne de 43 ans a accepté de parler de son bonheur familial avec son petit Tom (1 an).

En effet, interrogée sur les répercussions du tournage de Demain nous appartient sur sa vie de maman, Ingrid Chauvin a commenté : "Jeune maman, il était impossible que je m'éloigne de mon enfant toute la semaine. J'entretiens une relation si fusionnelle avec lui. Avec mon mari [Thierry Peythieu, NDLR], nous avons donc fait le choix de déménager dans la région. Cela a été une vraie décision de famille. On a pris, entre guillemets, notre maison et on l'a transportée à Sète." Et la star d'ajouter avec optimisme : "Si la série marche, j'élèverai mon bébé ici et j'en serai très heureuse."

Concernant son quotidien dans le Sud de la France, la comédienne assure qu'elle a trouvé son équilibre grâce à cette nouvelle vie. "Le soir, dès que je passe le portail de la maison, je ne suis plus comédienne, juste une mère. Et quand Tom me voit, il est au taquet. Il se dit : 'Super, on recommence une journée avec maman !' Je reste avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et après, je travaille mes textes pour le lendemain", a-t-elle expliqué.

Pour finir, à propos de ses envies d'agrandir davantage sa petite famille, Ingrid Chauvin - qui a connu l'immense chagrin de perdre sa petite Jade en mars 2014 - a commenté : "Avec la naissance de Tom, nous ne sommes plus du tout prioritaires pour une adoption. Mais si un jour un deuxième petit bout de chou arrivait, je serais la plus heureuse des mamans."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosques.