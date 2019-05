Ingrid Chauvin : Pourquoi son fils ne jouera jamais dans Demain nous appartient

Depuis qu'elle a rejoint le casting de la série Demain nous appartient, sur TF1, la populaire comédienne Ingrid Chauvin a trouvé un rythme de vie idéal. La star a posé ses valises à Sète, dans le Sud de la France, avec sa petite famille. Si son fils Tom vient souvent la voir sur le tournage, pas question qu'il apparaisse à l'écran...

Interrogée par Télé Poche, Ingrid Chauvin a expliqué ne pas vouloir mettre Tom devant une caméra. "C'est déjà assez perturbant pour lui quand je me fais aborder dans la rue pour une photo. Je lui ai expliqué que ce qu'il voyait à la télé, les autres le voyaient aussi, et depuis, quand quelqu'un s'approche de nous, il lui dit : 'Tu veux une photo souvenir ?'", a-t-elle raconté. La sympathique actrice de 45 ans veut donc éviter le plus possible de perturber son fils mais, en fière maman, elle ne peut toutefois s'empêcher de partager les beaux moments qu'elle passe avec lui sur Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans.

Alors que Tom, né de son mariage avec le réalisateur Thierry Peythieu, va fêter ses 3 ans en juin prochain, Ingrid Chauvin ne compte toujours pas l'inscrire à l'école, comme elle l'avait déjà confié il y a quelques mois au micro de Purepeople.com. "Il a la chance d'avoir une nounou à plein temps, il voit d'autres enfants, donc il n'a pas de problème de sociabilisation. Il commence déjà à apprendre à lire, il connaît les couleurs... Il aura tout le temps d'aller à l'école", a-t-elle ajouté.

Ingrid Chauvin retrouvera prochainement ses fans à l'occasion d'un premier prime time autour de Demain nous appartient. A la suite du double épisode, on pourra voir la comédienne dans un documentaire sur le combat qu'elle mène depuis plusieurs années pour adopter un enfant. En effet, entre la mort de sa petite Jade et la naissance de Tom, la star avait entamé des démarches pour adopter mais, en novembre prochain, elle va perdre son agrément...

