Ingrid Chauvin : Sa pensée émouvante pour sa fille Jade, disparue il y a 5 ans

Il y a cinq ans, Ingrid Chauvin vivait un drame absolu : la perte de son enfant quelques mois seulement après sa naissance. Sa fille Jade (5 mois), née après la perte d'un premier bébé mort in utero, était emportée à cause d'une grave malformation cardiaque...

Aujourd'hui maman d'un petit Tom de 2 ans et demi en parfaite santé, Ingrid Chauvin – mariée au réalisateur Thierry Peythieu depuis août 2011 – a réussi à aller de l'avant grâce à son travail et grâce au soutien des siens... Pour autant, la comédienne de Demain nous appartient (TF1) n'oubliera évidemment jamais sa petite Jade. Ce 25 mars 2019, en ce très triste anniversaire, Ingrid Chauvin a publié une photo Instagram de son fils et elle, face à la mer, tandis qu'un coeur bat dans le ciel. "Avec l'un, jamais sans l'autre... #Jade", a écrit la star de 45 ans en légende.

Bien entendu, son émouvant message a entraîné de nombreuses réactions. La comédienne Géraldine Lapalus (Camping Paradis sur TF1) a par exemple réagi : "Douce pensée à vous quatre." Un petit montage qui a été vu par moins de 50 000 fois en 24 heures et qui a attiré des centaines de témoignages de soutien.

De son côté, le papa Thierry Peythieu a posté un dessin sur son propre compte Instagram. Sur celui-ci, on peut voir un petit ange assis sur un coeur, en train de porter une étoile. "Pour toujours <3", a simplement écrit le discret papa de Jade et de Tom.