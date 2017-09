Ingrid Chauvin, sa série a résonné avec son drame : "Cela n'a pas été évident"

La nouvelle série de TF1, Demain nous appartient, continue sa diffusion chaque soir, captivant les téléspectateurs. Lancé à la fin de l'été, le show fait désormais face à la concurrence des programmes de l'automne des autres chaînes. Pour Télé Star, Ingrid Chauvin fait le point sur les audiences, mais revient également sur le tournage qui a résonné de façon intime pour elle à certains moments.

Ingrid Chauvin explique que le tournage continue et qu'il y aura au moins 130 épisodes, tout en précisant que l'avenir de la série est assujetti aux audiences. Elle se veut d'ailleurs optimiste même si les chiffres se sont un peu tassés à la rentrée, soulignant que les replays de Demain nous appartient ont cartonné.

Le journaliste interroge ensuite l'actrice de 43 ans sur ce que lui a évoqué les problèmes de santé de sa fille dans la série – Judith, incarnée par Coline Bellin –, au regard du drame personnel qu'elle a vécu, la mort de son bébé Jade : "Je ne vous cacherai pas que cela n'a pas été évident. Mais mon métier, c'est aussi d'apprendre à ne pas se laisser surpasser par ses émotions. Mais effectivement, comme ma façon de travailler est basée sur la sincérité, j'essaie de composer avec ce que j'ai à l'intérieur, donc forcément avec ce que j'ai vécu. (...) C'est un petit peu délicat..."

Ingrid Chauvin et son cher époux Thierry Peythieu ont eu Jade, leur premier enfant il y a quatre ans, mais leur bébé, atteint d'une grave malformation cardiaque est décédé à l'âge de 5 mois. Le couple a accueilli il y a un an son deuxième enfant, Tom, aujourd'hui âgé d'un an.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé Star du 16 septembre