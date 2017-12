Ingrid Chauvin, son dossier d'adoption réouvert : "J'en parle déjà à Tom"

Voilà qui a dû faire à Ingrid Chauvin un plaisir immense. Comme le dévoilent nos confrères de Télé Star, son dossier d'adoption a été réouvert.

La maman de Tom (1 an) et de Jade, décédée tragiquement en 2014 à l'âge de 5 mois, a expliqué qu'elle avait reçu un courrier lui annonçant la bonne nouvelle. L'épouse du réalisateur Thierry Peythieu a toujours fait part de son envie d'adopter et si l'information remplit sans nul doute son coeur de joie, elle n'ignore pas que le processus n'aboutira pas rapidement pour autant. Néanmoins, elle "en parle déjà à Tom". "Je pense aussi au petit bout de chou qui peut arriver : entrer dans une famille avec un enfant, ça peut peut-être apaiser le traumatisme de l'abandon, ajoute-t-elle. C'est une démarche qui n'est pas simple mais que je trouve magnifique. Agrandir la famille, ça serait un très beau – et nouveau ! – miracle."

La comédienne n'a pu s'empêcher de faire un rapprochement avec son personnage dans la série Demain nous appartient, qui reçoit un bébé un soir de Noël. Elle déclare : "C'était très troublant, car, quand on a tourné les scènes avec le bébé, je me suis demandé si les auteurs étaient dans ma tête. Ces similitudes entre fiction et réalité, c'était incroyable !"

Nous lui souhaitons que ce projet se concrétise aussi rapidement que possible.