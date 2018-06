Ingrid Chauvin : Son fils bientôt dans Demain nous appartient ? Sa réponse

Depuis l'été 2017, TF1 diffuse Demain nous appartient. Une série qui connaît beaucoup de succès auprès des téléspectateurs et à laquelle participe notamment Ingrid Chauvin. La belle actrice de 44 ans travaille donc avec son époux Thierry Peythieu puisqu'il a été choisi pour assurer le rôle de metteur en scène.

Ce dernier dévoile des photos de tournage sur son compte Instagram. Et on y aperçoit parfois leur fils Tom (2 ans). À l'occasion du célèbre festival de Monte-Carlo, nos confrères de Télé Star ont ainsi profité de la présence d'Ingrid Chauvin (qui incarne Chloé Delcourt) pour lui demander s'il était prévu que leur bout de chou fasse de la figuration dans Demain nous appartient.

"Il vient de temps en temps sur le plateau faire des petits coucous avec sa nounou. De là à le faire participer, je ne sais pas..., confie l'interprète de Chloé Delcourt. Il est encore tout petit. Un jour, il a fait une petite figuration qui n'est pas passée inaperçue. On verra. Pour le moment, ça n'est pas prévu", a confié la partenaire d'Alexandre Brasseur.

Elle s'est ensuite exprimée sur la procédure d'adoption que son mari et elle ont entamée il y a quatre ans : "On en est toujours au même stade. On est très passifs, mais ce sont les procédures. Le plus dur, c'est l'attente."