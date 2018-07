Ingrid Chauvin, son fils Tom bientôt grand frère ? "C'est assez frustrant..."

Ingrid Chauvin est aujourd'hui très épanouie... malgré une petite ombre au tableau. Certes la comédienne de 44 ans a trouvé son bonheur en famille dans le Sud de la France, à Sète ; Oui sa série Demain nous appartient cartonne de plus en plus sur TF1 mais voilà, sa demande d'adoption est toujours en attente...

La maman de Tom (2 ans) et de Jade, décédée tragiquement en 2014 à l'âge de 5 mois, vient d'ailleurs d'expliquer à France Dimanche à quel point elle était frustrée par cette situation. "Ma demande est au point mort. C'est assez frustrant, et en même temps nous ne sommes pas les seuls à être dans l'attente. Mais je vois l'échéance de notre demande d'agrément arriver et nous avançons en âge. On ne peut rien faire à part continuer d'espérer. Nos coeurs sont grand ouverts. Ce sera un autre cadeau de la vie qui viendra, ou non, on verra", a-t-elle confié à nos confrères. Et de poursuivre, impuissante : "Je demeure persuadée qu'il y a beaucoup d'enfants à adopter qui, malheureusement, restent dans des foyers à cause de lois inadaptées."

En attendant de recevoir une excellente nouvelle, Ingrid Chauvin continue de donner tout son amour au petit Tom. Un bout de chou choyé ! "Vivre dans le Sud, surtout avec un enfant, c'est magique ! Tom a une immense aire de jeux ! Elever un petit ici est une vraie chance", a-t-elle confié avant d'évoquer son deuxième anniversaire fêté le 10 juin dernier : "On a fêté ça dans les arènes de Nîmes pleines à craquer pour l'émission La Chanson de l'année sur TF1. Je craignais qu'il y ait trop de monde. Et en fait, Tom s'est éclaté ! C'était très chouette !"

Demain nous appartient, c'est tous les jours à 19h20 sur TF1 !