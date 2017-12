Ingrid Chauvin, son fils Tom bientôt grand frère ? "Je continue à espérer..."

Ingrid Chauvin a de quoi être ravie. La comédienne de 44 ans vit désormais en famille dans le Sud de la France, à Sète, sa série Demain nous appartient marche de mieux en mieux sur TF1 et, dans un registre plus personnel, son dossier d'adoption a été récemment réouvert.

La maman de Tom (1 an et demi) et de Jade, décédée tragiquement en 2014 à l'âge de 5 mois, vient d'ailleurs d'expliquer à Télé 7 jours qu'elle n'avait qu'un seul voeu pour 2018, celui d'accueillir un nouvel enfant. "On en rêve tellement avec mon mari [le réalisateur Thierry Peythieu, NDLR] ! Nous avons reçu un courrier nous mentionnant que notre dossier de demande d'adoption avait été rouvert. Notre agrément va se terminer dans un an. Si, d'ici-là, nous n'avons pas de nouvelles, ce sera terminé. Mais j'en parle à Tom, je continue à espérer que notre rêve puisse se réaliser", a-t-elle confié à nos confrères.

En attendant de recevoir une excellente nouvelle, Ingrid Chauvin continue de donner tout son amour au petit Tom. Un bout de chou qui ne la lâche pas d'une semelle ! "Il m'accompagne sur les tournages. Du coup, c'est un petit garçon très sociable. Il communique et il parle avec tout le monde. Quand son père réalise certains épisodes, il se place parfois derrière le retour vidéo. La série a un drôle d'effet sur lui : dès qu'il voit une télévision, il dit 'maman !'", a-t-elle révélé. Et de poursuivre sur la vie à Sète : "Je n'ai pas le temps de sortir en semaine, mais le week-end, je fais le marché avec Tom. On se balade en famille. Ma vie est simple, vous savez. J'aime me fondre dans le paysage."

Demain nous appartient, c'est tous les jours à 19h20 sur TF1 !