Ingrid Chauvin : Son fils Tom craquant casse-cou à la piscine

Ingrid Chauvin mérite bien un peu de repos après avoir enchaîné les tournages de sa série Demain nous appartient à Sète. La populaire actrice a pris la direction de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où elle bronze, se détend et savoure la piscine. La star en profite également pour s'amuser avec son fils, Tom.

Même si son fils, aujourd'hui âgé de deux ans, vient régulièrement la voir sur le plateau de tournage, Ingrid Chauvin ne peut pas lui accorder toute sa journée alors, dès qu'elle a du temps libre, c'est l'occasion de rattraper le temps perdu. L'actrice de 44 ans et son mari le réalisateur Thierry Peythieu ont posé leurs bagages dans une jolie maison avec piscine et ils font en sorte que le petit Tom passe un bel été. Sur Instagram, ils ont partagé des photos et vidéos où on peut le découvrir au bord du bassin, absolument pas apeuré et se jetant à l'eau avec énergie. "Encore !", demande-t-il même à son papa.