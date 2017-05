Ingrid Chauvin : Son fils Tom fait ses premiers pas...

Fière maman d'un petit Tom, né en juin 2016, l'actrice Ingrid Chauvin le couve d'amour et d'attention, elle qui a été très marquée par la mort brutale de sa petite Jade, en 2014. Sur Instagram, la star vient de dévoiler que son fils fait ses premiers pas !

C'est une photo touchante de Tom en grenouillère qu'Ingrid Chauvin a postée sur son compte, mercredi 3 mai 2017. On y voit le petit garçon se tenir debout, aidé dans ses efforts par une statue de l'artiste Richard Orlinski, que sa maman apprécie et encourage. De quoi amuser la star de Femmes de loi. "Tom à la découverte de l'art #richardorlinski. Fan de son travail #art #ours #1erspas...", a-t-elle commenté en légende. Quelques jours plus tôt, l'actrice de 43 ans dévoilait aussi une vidéo familiale d'elle et de son bébé tenu dans bras ainsi que de son époux, le réalisateur Thierry Peythieu, à leur domicile, s'amusant avec du muguet pour le plus grand amusement de Tom.

Ingrid Chauvin poursuit actuellement les représentations de sa pièce de théâtre Avanti ! au côté, notamment, de Francis Huster.