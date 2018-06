Ingrid Chauvin : Son tendre message pour son mari !

"Joyeuse fête des Pères !", c'est la formule qui a résonné partout sur les réseaux sociaux ce dimanche 17 juin 2018. Et sur Instagram, les photos souvenirs se sont multipliées. Pour Ingrid Chauvin, pas question de passer à côté de cette tradition. La comédienne a dévoilé un cliché en noir et blanc des deux hommes de sa vie, son mari le réalisateur Thierry Peythieu et leur fils Tom, accompagné de la légende "Joyeuse fête des pères au merveilleux papa que tu es mon amour. Bonne fête à tous les papas". Une belle attention pour l'homme qu'elle aime comme au premier jour malgré les épreuves de la vie.

En effet, marqués par un immense malheur, celui de la perte soudaine de leur fille Jade à l'âge de 5 mois en 2014, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont su rester unis. Cette complicité leur a permis en juin 2016 d'accueillir leur deuxième enfant aujourd'hui âgé de 2 ans.

Bien qu'occupée à promouvoir son feuilleton populaire Demain nous appartient lors de la 58e édition du Festival de la télévision de Monte-Carlo avec le reste du casting, l'actrice a donc pris soin de rendre hommage à son compagnon. La série à succès de TF1, lancée à l'été 2017, s'est rapidement installée comme l'une des séries les plus regardées en France.