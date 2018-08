Ingrid Chauvin : Tendre message pour ses 7 ans de mariage !

Avec leurs sept années de mariage, Ingrid Chauvin et son époux fêtent donc leurs noces de laine. La star de Demain nous appartient, qui avait été redemandée en mariage par Thierry Peythieu sur le plateau de C à vous en 2016, a marqué le coup sur les réseaux sociaux, le 27 août.

"C'est doux et savoureux de se dire que l'on a fait les bons choix dans sa vie ... pour la vie ... joyeux anniversaire de mariage mon amour. 7 ans de joie et de bonheur. @peythieut #nocedelaine #mariage @chlartigephoto #anniversaire #forever", a écrit Ingrid Chauvin en légende d'un petit diapo photos de son mariage. Une union célébrée à l'époque à la mairie du Canon, à Lège-Cap-Ferret. Le couple a depuis connu des hauts et des bas, notamment après la mort tragique de sa fille Jade, en 2014. Aujourd'hui les heureux parents d'un craquant Tom, âgé de 2 ans, espèrent bien que leur dossier d'adoption donnera des résultats afin de lui offrir un petit frère ou une petite soeur...