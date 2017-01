Ingrid Chauvin : "Tom ne remplacera jamais sa soeur"

Maman depuis juin dernier d'un petit Tom, né deux ans après la mort de sa fille, la populaire comédienne Ingrid Chauvin est aux anges. Toutefois, marquée par le drame épouvantable qu'elle a vécu, elle confesse une certaine vigilance et n'oublie pas sa petite Jade...

Après avoir passé un été tranquille avec son fils et son mari, le réalisateur Thierry Peythieu, Ingrid Chauvin s'était doucement remise au travail, tournant un épisode de Joséphine, ange gardien et écrivant un nouveau livre. Puis est venu le temps de Noël et, à cette occasion, elle s'est rendue à la montagne avec sa petite famille. Elle y a reçu Gala qui a fait le point avec elle sur sa nouvelle vie. Honnête, elle confesse qu'elle ne voit plus la maternité de la même manière... "Nous ne serons jamais plus des parents comme les autres et notre apprentissage au quotidien est d'acquérir un peu plus de sérénité. Nous nous y attelons et avons la chance d'avoir un bébé qui va bien. Il semble même vouloir aller vite : il se tient déjà debout fièrement et se montre impatient de marcher !", dit-elle.

La star de 43 ans ajoute également que le petit Tom continue de dormir dans la chambre de ses parents, bien que ses affaires soient dans l'ancienne chambre de Jade. "Nos deux enfants ont une place bien distincte. Tom ne remplacera jamais sa soeur. Il est en effet primordial de ne pas lui faire porter cette charge émotionnelle et nous y veillons au quotidien", explique-t-elle. Ingrid Chauvin, qui part en tournée avec Francis Huster dans la pièce Avanti !, avait récemment reconfirmé sa volonté d'offrir à son fils une petite soeur, par la voie de l'adoption. "C'est un autre rêve qui j'espère se réalisera... La vie décidera, nous ne sommes plus tout jeunes et je comprendrais que la priorité soit pour des couples dans la trentaine et sans enfants...", dit-elle.

Thomas Montet

