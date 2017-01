Ingrid Chauvin n'a pas une minute à elle depuis plusieurs mois. Elle a tourné dans un épisode de Joséphine, ange gardien, a sorti un nouveau livre, participé à une chanson et elle repart en tournée avec Avanti !. Heureusement, elle a pu souffler un peu pendant Noël...

Maman d'un petit Tom depuis juin dernier, Ingrid Chauvin savoure son bonheur retrouvé après avoir connu le pire suite à la mort de sa fille Jade, il y a déjà deux ans. Alors que le jeune garçon fête ses 7 mois ce 10 janvier, la star se confesse... "C'est un doux mélange de nous deux. Chaque jour ses expressions, ses mimiques changent et évoluent. Son caractère s'af­firme également. C'est un bébé d'humeur joyeuse, curieux de tout... Et qui a déjà compris comment nous mettre dans sa poche !", confie-t-elle au magazine Gala. Toutefois, Ingrid Chauvin confesse qu'au début, son fils affichait de troublantes similitudes avec Jade. "Tom ressem­blait beau­coup à sa soeur, il avait parfois des mimiques identiques aux siennes et ça, c'était évidemment beaucoup d'émotion...", dit-elle.

Ingrid Chauvin va devoir apprendre à laisser son fils et pour cela elle peut compter sur le soutien de son mari Thierry Peythieu - qui lui a récemment redemandé sa main. D'ailleurs, le petit Tom ne devrait pas s'ennuyer à la maison pendant que sa maman donne la réplique à Francis Huster dans Avanti ! puisqu'il a été gâté à Noël ! "Il a eu des peluches, jusqu'à trois fois plus grandes que lui, des jouets éduca­tifs, un trot­teur Ferrari qu'il appré­cie parti­cu­liè­re­ment...", a-t-il révélé. Et, bientôt, il aura peut-être la compagnie d'une petite soeur...

L'interview d'Ingrid Chauvin à est retrouver en intégralité dans Gala en kiosques le 11 janvier 2017.

