Ingrid Chauvin : Un message tendre, trois ans après la mort de Jade...

Le 25 mars 2014, Ingrid Chauvin vivait le pire des drames pour une mère : perdre son enfant. À seulement 5 mois, sa fille Jade, née avec une malformation cardiaque, s'en allait. Depuis, si elle a repris goût à la vie et a donné naissance à un petit garçon, elle n'oublie pas...

Samedi 25 mars, sur Instagram, Ingrid Chauvin a posté une photo d'une jolie guirlande formant le prénom de sa fille et a ajouté un petit commentaire simple mais extrêmement touchant : "... #quedire... à part espérer qu'il y a un ailleurs où il fait bon vivre..." Depuis le drame, la comédienne, qui poursuit un peu partout en France les représentations de sa pièce de théâtre Avanti !, se donne corps et âme pour soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque afin d'apporter de l'aide aux jeunes patients et à leurs familles.

Ingrid Chauvin (43 ans), heureuse maman d'un petit Tom né en juin 2016, a récemment dévoilé qu'elle avait le plus grand mal à voir aboutir son projet d'adoption voir le jour...