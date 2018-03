Ingrid Chauvin, "une journée terrifiante" : Son déchirant hommage à Jade

Deux ans après le drame, Ingrid Chauvin accueillait son fils Tom. Régulièrement, elle n'hésite pas à partager quelques instants de bonheur sur ses réseaux sociaux. Et prochainement, la belle actrice pourrait accueillir un nouveau bébé. "Comme beaucoup de couples en France à avoir obtenu l'agrément pour devenir parents, ce qui représente une étape qui a son importance dans l'avancement du parcours qui mène à l'adoption. Cet agrément nous a été délivré il y a maintenant presque 4 ans et n'est valable que 5 ans. Au-delà de cette période l'adoption, ce n'est plus possible !!", a-t-elle tout d'abord tenu à rappeler. Et d'ajouter : "Nous avons donc l'espoir de pouvoir accueillir un petit frère ou une petite soeur dans l'année à venir, mais la garantie n'existe pas", écrivait-elle le 20 mars dernier.