Intouchables : Première image du remake avec Bryan Cranston et Kevin Hart

Untouchables est réalisé par Neil Burger (Limitless, Divergente), avec également Nicole Kidman, Amara Karan et Genevieve Angelson au casting. Sortie en 2011, la version originale racontait comment, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... intouchables. Acclamé aux quatre coins du pays (mais aussi à l'étranger, la preuve avec ce remake), le film avait réalisé plus de 19 millions d'entrées en salles.