Ireland Baldwin : Déchaînée en petite tenue, elle laisse entrevoir un sein

Bien dans sa tête et surtout toujours aussi à l'aise avec son corps, Ireland Baldwin aime entretenir cette image de femme sexy, libre et déjantée qui n'a jamais peur de rien.

Mardi 14 mars à West Hollywood, c'est dans une tenue minimaliste que la belle blonde s'est rendue à une soirée organisée par le magazine The Hollywood Reporter et la griffe Jimmy Choo, un événement d'exception qui mettait à l'honneur les stylistes de la profession. Accompagnée de son amie et styliste personnelle Nola Singer, la bombe de 21 ans a fait tourner les têtes dans un ensemble très court. Vêtu d'un short qui mettait en valeur ses jambes interminables, le mannequin ne portait en haut qu'une veste très décolletée. Un combo gagnant qui peut cependant comporter quelques petits risques...

Après quelques heures de fête, où elle a notamment retrouvé la compagnie de sa cousine Hailey, la fille de Kim Basinger et Alec Baldwin a perdu patience, abandonnant ses talons hauts. À la sortie des lieux, c'est donc pieds nus qu'elle a arpenté le bitume en attendant son véhicule. En grande forme, Ireland Baldwin n'a pas hésité à se pavaner avec humour devant les paparazzi, dégainant ici et là un joli jeu de jambes. Finalement, la jeune femme est vite repartie au bras de sa styliste, mais elle a eu quand même pris eu le temps, en quelques secondes de dévoiler son sein gauche. Pour l'amour du show !