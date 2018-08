Ireland Baldwin et l'enfer de l'anorexie : "Toute cette destruction infligée..."

De prime abord, Ireland Baldwin a tout pour être heureuse. Grande (1,88 m), belle et blonde comme sa mère Kim Basinger, drôle et cynique comme son père Alec Baldwin, la bombe de 22 ans s'épanouit depuis plusieurs années dans une carrière de mannequin, elle qui est représentée par la prestigieuse agence IMG Models. Mais derrière les apparences se cache une fille comme toutes les autres, en proie au doute et bourrée de complexes. Une personnalité fragile qui a longtemps combattu des troubles de l'alimentation, comme elle l'a révélé pour la première fois dans une touchante publication postée dans ses stories Instagram cette semaine.

C'est avec beaucoup de courage mais aussi pas mal d'optimisme qu'Ireland Baldwin a expliqué avoir souffert d'anorexie. "Lorsque j'étais plus jeune, je me suis battue contre de nombreux troubles alimentaires et il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver l'amour de soi et l'acceptation ! Croyez-moi, toute cette douleur et cette destruction que je me suis infligées ne valaient pas la peine. Faire l'impasse sur de nombreuses assiettes de frites ne valait pas le coup non plus !", a-t-elle écrit.

Je mangeais puis j'allais me faire vomir

Aujourd'hui plus à l'aise avec son corps, Ireland Baldwin a mis beaucoup de temps à entretenir un rapport sain avec la nourriture. "Je mangeais des plats entiers ou prenais une bouchée, puis je courais jusqu'aux toilettes les plus proches [pour se faire vomir, NDLR]. Ou j'avalais des pilules pour la digestion, ou j'allais courir juste avant de me coucher jusqu'à ce que je ne sente plus mes jambes. J'allais lire les commentaires des gens lorsque j'ai commencé ma carrière de mannequin, et à chaque fois que quelqu'un me disait que j'étais trop grande ou trop grosse, je me mettais à courir. (...) Aimez-vous ! Vous êtes magnifiques ! Appréciez vos repas. Mangez une glace avec vos amis ! Faites du sport et mangez sainement, prenez soin de votre corps et de votre esprit, mais faites ça avec équilibre ! La vie est trop courte", a-t-elle conclu avec bienveillance.