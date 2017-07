Ireland Basinger-Baldwin : Sculpturale et sensuelle pour Guess

Lorsqu'on est une Baldwin et une Basinger, jouer les mannequins ou les égéries pour une marque de vêtements, ça fonctionne toujours... À l'instar d'Irlande, fille de la sublime actrice Kim Basinger et d'Alec Baldwin qu'on a notamment pu voir donner la réplique à Blake Lively dans Gossip Girl, et qui prend la pose pour Guess.

Sur Instagram, la jeune femme âgée de 21 ans s'est dite "fière" de participer à cette aventure publicitaire pour la griffe américaine, le 30 juin dernier : "Je suis honorée de vous annoncer que je suis désormais une #guessgirl ! Merci Guess et Paul Marciano pour avoir réalisé un de mes rêves."